Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek?
En merak edilen yüksek hızlı trenlerden biri de Diyarbakır-İstanbul arasında oldu. Adeta 1 günlük ulaşımı yarı yarıya indirecek olan yüksek hızlı tren Diyarbakır-İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
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Tren yolculuğu sevenler için Ulaştırma bakanlığından güzel bir haber geldi. Ancak yapımı biraz uzun sürecek olan yüksek hızlı tren ağı bu kez Diyarbakır-İstanbul arasındaki ulaşımı yarılayacak.
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Demiryolu seferberliği planlamasına göre Elazığ yüksek hızlı trene 2031 yılında kavuşacak. Planlamada Malatya - Elazığ, Elazığ Diyarbakır hızlı tren hattı çalışmalarına 2031 yılında başlanacağı ve 2034 yılında tamamlanacağı öngörülüyor.
Bu sayede Diyarbakır İstanbul arası tren yolculuğu yapacak olan vatandaşlar 24 saatten ortalama 10 saate düşecek bir yolculukla hızla seyahat edebilecekler.
Hem manzaranın tadını çıkaracak hem de hızla bir noktadan bir noktaya ulaşım sağlayabilecekler.