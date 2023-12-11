Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek?

En merak edilen yüksek hızlı trenlerden biri de Diyarbakır-İstanbul arasında oldu. Adeta 1 günlük ulaşımı yarı yarıya indirecek olan yüksek hızlı tren Diyarbakır-İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?

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Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek? - Resim: 1

Tren yolculuğu sevenler için Ulaştırma bakanlığından güzel bir haber geldi. Ancak yapımı biraz uzun sürecek olan yüksek hızlı tren ağı bu kez Diyarbakır-İstanbul arasındaki ulaşımı yarılayacak. 

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Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek? - Resim: 2

Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?

Demiryolu seferberliği planlamasına göre Elazığ yüksek hızlı trene 2031 yılında kavuşacak. Planlamada Malatya - Elazığ, Elazığ Diyarbakır hızlı tren hattı çalışmalarına 2031 yılında başlanacağı ve 2034 yılında tamamlanacağı öngörülüyor.

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Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek? - Resim: 3

Bu sayede Diyarbakır İstanbul arası tren yolculuğu yapacak olan vatandaşlar 24 saatten ortalama 10 saate düşecek bir yolculukla hızla seyahat edebilecekler. 

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Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Diyarbakır-İstanbul Arası 1 Günden Yarıya Mı Düşecek? - Resim: 4

Hem manzaranın tadını çıkaracak hem de hızla bir noktadan bir noktaya ulaşım sağlayabilecekler.

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