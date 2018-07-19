Diyarbakır’ın gururu, coğrafi işaretli karpuzunda hasat başladı. Diyarbakır Karpuzu, tarlalardan tezgahlara ulaştı. Sıra sofralar var...

Rengiyle, aromasıyla, kabak aşısının olmaması ve tadıyla Diyarbakır Karpuzu bir başka… Coğrafi işaretli Diyarbakır Karpuzu’nda şimdi hasat zamanı.



Diyarbakır Karpuzu, geçmişte ağırlığı nedeniyle develerle taşınıp kılıçla kesiliyordu. Şimdilerde Dicle Nehrinin yanı başında, çakıl ve kumlu alanda, güvercin gübresiyle yetiştiriliyor. Bu yıl ki verimiyle de üreticisini mutlu etti.



Diyarbakır Karpuzu’nun, 3 çeşidi var aslında. Fakat zaman içinde üretim bir çeşite düşmüş, çünkü diğer çeşitler zamanla yok olmuş.



Bu yok olma tehlikesi, yöresine has Diyarbakır Karpuzu için yetkilileri harekete geçirdi. Bismil Belediyesi, son yıllarda ekim alanları azalan karpuza destek için üreticilere kira, gübre ve mazot yardımında bulundu.



Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Remzi Çekiç, amacın Diyarbakır Karpuzu’nu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.



Hasatla birlikte dört gözle beklenen Diyarbakır karpuzu tezgahlardaki yerini aldı. Hem satıcının hem tüketicinin yüzünü güldürdü.





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