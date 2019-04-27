Son yıllarda turizmde büyük ivme yakalayan Diyarbakır, ata yadigârı 2 köprü ile de turistlerin gözdesi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında Malabadi ve Ongözlü köprüyü de tanıttı

Yüzlerce yıl boyunca medeniyetlerin geçiş yolunda yer alan Diyarbakır, son yıllarda terörle değil, zengin tarihi mirası ile öne çıkıyor. Turizmde büyük ivme yakalayan Diyarbakır, ata yadigarı köprüleriyle de turistlerin gözdesi.



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.



Diyarbakır'daki tarihi eserlerin öncelikle Diyarbakır halkına ve gelecek nesillere tanıtılması hedefleniyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendi kültür portalında "Tarihin Tanıkları Köprüler" başlığıyla Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsünü duyurdu. Bu köprüler arasında Malabadi köprüsü ve Dicle Nehri üzerindeki Ongözlü Köprü de yer alıyor.



Diyarbakır, Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri, camileri, kiliseleri, hanları, evleri ve çarşılarıyla öne çıkıyor. Bu kadim kent, 612 kültür varlığına sahip.



İnanç ve gastronomi turizminin yanısıra, Malabadi köprüsü ve On Gözlü Köprü gibi görkemli tarihi yapılar da kente gelenleri derinden etkiliyor.



ulusal.com.tr

