Diyarbakır merkezli rüşvet operasyonunda 26 tutuklama!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mesleki yeterlilik belgesi olan SRC’yi almak isteyen bazı adayların rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarının yükseltildiğini tespit etti.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır merkezli olmak üzere Antalya, Adıyaman ve Erzurum'da belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 36 zanlıdan 26’sı tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.