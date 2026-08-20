Diyarbakır Sur'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine mekanda peş peşe silahlar ateşlendi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan 6 kişi ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralılardan biri, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren 5 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak geniş çaplı tahkikat başlattı.