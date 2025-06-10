Diyarbakır Sur’da korkunç olay: Elif Kaymaz başından vurulmuş halde hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan Elif Kaymaz (28), hayatını kaybetti. Dini nikahla birlikte yaşadığı Hudeyda Baran Alacabey, gözaltına alınıp tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Diyarbakır Sur’da korkunç olay: Elif Kaymaz başından vurulmuş halde hayatını kaybetti
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Olay, 7 Haziran akşamı Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Hudeyda Baran Alacabey evine döndüğünde Elif Kaymaz'ı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Kaymaz’ı dışarı çıkararak çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürdü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Kaymaz, olay günü hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede üç adet mermi kovanı buldu. Şüphe üzerine Alacabey gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Elif Kaymaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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