Diyarbakır Valiliği duyurdu: Terör örgütü posterlerini asan 4 kişi gözaltında

Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini astığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği, olayın münferit olduğunu ve il geneline yaygınlaşmadığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır Valiliği duyurdu: Terör örgütü posterlerini asan 4 kişi gözaltında
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Diyarbakır'da bazı sokaklarda terör örgütü mensuplarının posterlerini astığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır'da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda bir kaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30 Ağustosta gözaltına alınmıştır."

"BU VE BENZERİ EYLEMLERE ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek, halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir."

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