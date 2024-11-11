Diyarbakır Valiliği'nden Dicle için geçici güvenlik ilanı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve esenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ile bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Dicle’nin Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında yer alan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgeleri, 13-20 Kasım tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.