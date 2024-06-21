Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

NE OLMUŞTU?

Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 44 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin bilgi verdi.

Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.