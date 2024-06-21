Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.
NE OLMUŞTU?
Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.
5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 44 YARALI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin bilgi verdi.
Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
- Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.