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Diyarbakır ve Tunceli'de PKK'lıların gizlendiği noktalar tek tek tespit edildi

Diyarbakır ve Tunceli'de PKK'lıların gizlendiği noktalar tek tek tespit edildi. Örgüte ait, toplam 16 sığınak ve mağara kullanılmaz hale getirildi.

Diyarbakır ve Tunceli'de PKK'lıların gizlendiği noktalar tek tek tespit edildi

Güvenlik güçleri, PKK'ya yönelik yurt içi temizlik hareketında önemli ilerlemeler kaydetti. Tunceli ve Diyarbakır'da örgütün kullandığı onlarca mağara imha edildi.

Diyarbakır'da 3 gün önce Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerinde başlatılan operasyon sona erdi. 2 sığınak ve 11 mağara kullanılamaz hale getirildi.

Silvan ilçesi Kazandağı Köyü yakınlarında ise 20 tüp, bil, kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

132 konut ve eklentisinde de adli arama yapıldı, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Tunceli kırsalında İl jandarma komutanlığı tarafından operasyon yapıldı. 4 sığınak yok edildi.

Sığınaklarda çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #tunceli #pkk
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