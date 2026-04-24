Diyarbakır'da 14 yıllık sır perdesi aralandı: Kendi kızını vurup ölmesini beklemiş!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerinin yürüttüğü operasyonla, 2012 yılında işlenen ve silah kazası olarak kayıtlara geçen çocuk cinayeti 14 yıl aradan sonra çözüldü.

Sevgi Sevil'in ölümüne ilişkin yürütülen derinlemesine soruşturmada, cinayetin genç kızın babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı tarafından uzun namlulu tüfekle işlendiği belirlendi. Cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLERDEN DELİL KARARTMA ÇIKTI

Cinayet dosyasını yıllar sonra yeniden raftan indiren JASAT dedektifleri, olay yerindeki tutanakları ve şüpheli ifadelerini tek tek inceledi. Olay anında maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları saptayan ekipler, araştırmalarını dijital delillere kaydırdı. Geriye dönük yapılan HTS incelemeleri sonucunda, aile üyelerinin cinayet delillerini gizlemek amacıyla organize bir şekilde delil karartması yaptığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT timleri, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve olay yeri görüntü kayıtlarını uzmanlarla birlikte tekrar ele aldı. İlk incelemede "uzak atış" olarak kaydedilen atış mesafesinin, adli tıp uzmanlarının yeni değerlendirmesiyle aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan bir "yakın atış" olduğu doğrulandı. Elde edilen istihbarat ve teknik veriler ışığında, ailenin genç kızı hastaneye götürmek yerine olay yerinde 30 dakika boyunca beklettiği ve 112 ekiplerine haber vermediği hususu da resmi tutanaklara geçirildi.

14 YILLIK SIR CEZAEVİNDE BİTTİ

JASAT'ın elde ettiği yeni deliller doğrultusunda yürüttüğü operasyon kapsamında, cinayetle doğrudan bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 17 Nisan 2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden F.S., M.S. ve M.T., Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Soruşturma dosyasındaki diğer 5 şüpheli hakkında ise mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.