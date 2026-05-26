Diyarbakır'da 5 gündür aranan 16 yaşındaki A.Y.'den iyi haber! Bakın nerede bulundu

Olay, yaklaşık 5 gün önce Çermik ilçesine bağlı Konuksever köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından evi terk eden 16 yaşındaki A.Y. kayıplara karıştı. Evlatlarının eve dönmemesi üzerine büyük bir panik ve endişe yaşayan aile, vakit kaybetmeden emniyet ve jandarma birimlerine giderek kayıp ihbarında bulundu.

En Son Hastane Kavşağında Görülmüştü

Beş gün boyunca her yerde çocuklarının izini süren acılı aile, yürütülen aramalar sırasında önemli bir ipucuna ulaştı. A.Y.’nin en son Diyarbakır kent merkezindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında görüldüğü belirlendi. Bu gelişme üzerine arama faaliyetlerini Diyarbakır şehir merkezinde yoğunlaştıran güvenlik güçleri ve aile, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve saha istihbaratıyla çemberi daralttı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 16 yaşındaki A.Y., bugün Diyarbakır Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde koruma altında bulundu.

Ağabeyinden Teşekkür Mesajı: "Sağlık Durumu Çok İyi"

Kardeşinin bulunmasıyla rahat bir nefes alan ağabey Hacı Hasan Y., arama sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kardeşini teslim almak üzere işlemlerini başlatan ağabey, "Kardeşimiz A.Y.'yi bugün Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulduk. Çok şükür sağlık durumu gayet yerinde ve hiçbir problemi yok. İlk günden bu yana arama çalışmalarımıza destek veren, sosyal medyadan sesimizi duyuran ve çaba gösteren tüm güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.