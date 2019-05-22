Diyarbakır’da 50 milyon yıllık fosil bulundu. Bir deniz canlısına ait olan fosil kadar bulunma hikayesi de oldukça şaşırtıcı.

Diyarbakırda 50 Milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bir fosil bulundu. Bu fosil bir deniz canlısına ait.



Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrencisi Büşra Bektaş, Siirt’in Eruh ilçesi Çırav Dağı mevkisinde pikniğe gitmişti. Kendisi de biyolog olan Büşra’nın ilgisini çeken taşın “nummulit” adında fosil olduğu ortaya çıktı.



Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar fosillerin bulunduğu bölgede daha önceden terör olaylarından dolayı araştırma yapılamadığını söyledi.



Satar, bulunan fosillerin nummulit adı verilen tek hücreli canlılara ait olduğunu dile getirdi.



Bulunan fosil Dicle Üniversitesi Zooloji Müzesinde sergileniyor.





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