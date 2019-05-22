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Diyarbakır’da 50 milyon yıllık fosil bulundu

Diyarbakır’da 50 milyon yıllık fosil bulundu. Bir deniz canlısına ait olan fosil kadar bulunma hikayesi de oldukça şaşırtıcı.

Diyarbakır’da 50 milyon yıllık fosil bulundu

Diyarbakırda 50 Milyon yıl önce yaşadığı düşünülen bir fosil bulundu. Bu fosil bir deniz canlısına ait.

Dicle Üniversitesi  Fen Fakültesi Öğrencisi Büşra Bektaş, Siirt’in Eruh ilçesi Çırav Dağı mevkisinde pikniğe gitmişti. Kendisi de biyolog olan Büşra’nın ilgisini çeken taşın “nummulit” adında fosil olduğu ortaya çıktı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar fosillerin bulunduğu bölgede daha önceden terör olaylarından dolayı araştırma yapılamadığını söyledi.

Satar, bulunan fosillerin nummulit adı verilen tek hücreli canlılara ait olduğunu dile getirdi.

Bulunan fosil Dicle Üniversitesi  Zooloji Müzesinde sergileniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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