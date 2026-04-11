Diyarbakır’da 6 yaşındaki öğrenci kalp krizinden hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Eylül Karadağ, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1/A sınıfında eğitim gören küçük çocuğun ani vefatı, ailesini ve yakın çevresini derin bir üzüntüye sevk etti.

MİNİK EYLÜL'ÜN ANİ ÖLÜMÜ OKULUNU YASA BOĞDU

Yaşanan acı olayın ardından Karadağ ailesi ve küçük çocuğun sınıf arkadaşları büyük bir yıkım yaşarken, eğitim gördüğü Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda da yas hakim oldu. Öğrencisinin beklenmedik vefatı üzerine duygularını paylaşan Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, durumu şu sözlerle ifade etti: "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz"

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Eylül Karadağ için Çermik ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Küçük çocuğun cenazesi; okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kalabalık bir topluluk tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.