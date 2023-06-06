Diyarbakır'da 7 katlı bina çöktü

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün kontrollü yıkımına başlanan 7 katlı bina, akşam saatlerinde çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası cadde tedbiren trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'da 7 katlı bina çöktü
Son Güncelleme:

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 231’inci Sokak’ta bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Abdullah Apartmanı’nın sabah saatlerinde kontrollü yıkımına başlandı. Apartmanın bir bölümünün yıkımı gerçekleştirilirken havanın kararmasıyla çalışmaya ara verildi.

Akşam saatlerinde binanın büyük bölümü kendiliğinden çöktü.

İhbarla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

Enkazın bir kısmının savrulduğu cadde güvenlik amacıyla trafiğe kapandı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken enkazın sabah kaldırılacağı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# Diyarbakır # diyarbakır # Kahramanmaraş # deprem
5 ilçede okullar tatil edildi Olası Marmara depremi için korkutan uyarı Kahramanmaraş'ta deprem Bakan Yerlikaya Samsun'da konuştu
Çok Okunanlar
1 Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kimdir?
2 Balıkesir'de ne yenir?
3 Mezopomya'nın en eski yazısı deşifre edildi!
4 İşte EYT kademeli emeklilik tablosu
5 İstanbul’a yakın kamp alanları