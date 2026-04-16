Diyarbakır’da 72 yaşındaki şahıs eşini öldürüp kızını yaraladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 72 yaşındaki bir şahıs, bir sitenin bahçesinde eşini ve kızını silahla vurdu. Olayda 58 yaşındaki anne hayatını kaybederken, yaralanan kızı hastaneye kaldırıldı; zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi silahla eşini öldürdü, kızını yaraladı.

Edinilen bilgilere göre Z.A. (72), Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde eşi K.A. (58) ve kızı H.A'ya (37) silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan H.A, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

