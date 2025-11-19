Diyarbakır’da aile faciasi: 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü

Olay, Ankara'da ikamet eden ve çalışan babanın, bir binanın son katında oturan ailesinden uzun süre haber alamaması üzerine durumu yakın çevresine aktarmasıyla ortaya çıktı. Babanın bu bildiriminin ardından, akrabalar söz konusu adrese gitmek üzere harekete geçti.

Akrabalar ikamet adresine doğru ilerlerken, Koşuyolu Parkı içerisinde ailenin 18 yaşındaki oğlu E.T.'yi elinde tüfekle gördü. Yakınların durumu hemen emniyet birimlerine bildirmesi üzerine hem cinayetlerin işlendiği eve hem de parkın bulunduğu alana çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, daireye girdiklerinde anne İlknur T. (52) ile oğlu Onur T.'yi (26) yataklarında "silahla başlarından vurulmuş halde" buldu. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk incelemelerde, anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden anne İlknur T. ve oğlu Onur T.'nin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ZANLI PARKTA İKNA EDİLEREK YAKALANDI

Bu gelişmeler yaşanırken, Koşuyolu Parkı'na intikal eden polis ekipleri de cinayetlerin zanlısı olduğu belirtilen E.T.'ye odaklandı. Zanlının, elindeki tüfekle intihar girişiminde bulunmaya çalıştığı tespit edildi. Polis ekipleri, yürüttükleri ikna çalışmaları sonucunda olayın zanlısı E.T.'yi başarılı bir şekilde yakaladı.

Gözaltına alınan 18 yaşındaki E.T.'nin emniyet birimlerindeki resmi işlemlerinin ve soruşturmasının devam ettiği bildirildi.