Diyarbakır’da at saldırısı: Kendi atı tarafından boğazından ısırılan kişi ağır yaralandı

Olay, Sur ilçesine bağlı kırsal Karaçimen Mahallesi Kahyalı Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yere düştükten sonra atının saldırısına uğradı. At, yerde yatan sahibinin üzerinde bir süre tepinerek S.K.'nın boğaz ile kol bölgesini yerlerini ısırdı.

At tarafından kolundan ve boğazından ısırılan S.K., olay yerinde ağır yaralandı. Durumu fark eden çocukları hemen müdahale ederek, S.K.'yı atın saldırısından kurtarmayı başardı.

Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtarılan S.K., olayın ardından hızla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Burada acil olarak tedavi altına alınan S.K.'nın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.