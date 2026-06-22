Diyarbakır'da babasını öldüren hayırsız evladın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla vurarak öldüren ve ardından tutuklanan Mesut Deniz'in (34) ifadesi ortaya çıktı. Cinayetin perde arkasında mal paylaşımı tartışması olduğu belirlenirken, zanlının savunması kan dondurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Diyarbakır'da babasını öldüren hayırsız evladın kan donduran ifadesi ortaya çıktı!
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Olay, 20 Haziran akşamı Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ile oğlu Mesut Deniz arasında çıkan arazi ve mal paylaşımı tartışması kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Mesut Deniz, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla babasına kurşun yağdırdı.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan talihsiz baba, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı evlat ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu mahalledeki üzüm bağlarında gizlenirken kıskıvrak yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yere Düştükten Sonra Da Ateş Ettim, Gözüm Dönmüştü"

Adliyede suçunu itiraf eden Mesut Deniz, babasıyla aralarında eskiye dayanan bir mal davası olduğunu belirterek dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Olaydan 3 gün önce babamla mal paylaşımı nedeniyle tartışmıştık. Olay günü ruhsatsız tabancamı yanıma aldım. Akşam amcamın evinin önündeyken babam hayvanları meradan getiriyordu. Beni görünce hakaret etti ve ‘Seni öldüreceğim’ diyerek elini beline attı. Sürekli tabanca taşıdığını bildiğim için beni vuracağını düşündüm. Kendi tabancamı çekip kurdum ve babama ateş ettim. Babam yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettim, o an gözüm dönmüştü. Daha sonra kaçtım, şeytana uydum. Keşke yapmasaydım, pişmanım."

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