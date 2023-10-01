Diyarbakır'da Bahis Operasyonu! 7 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahse yönelik soruşturma düzenledi. Soruşturma kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip yapıldı. Araştırmalar neticesinde, çete liderinin "dijital bahis" adı altında kurduğu sanal suç örgütü deşifre edildi.

Reset Operasyonuyla 7 Kişi Tutuklandı!

Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları görüldü. Bahis oynanması için içeriye sadece tanıdık ve güvendikleri kişileri aldıkları ve iş yerinin camlarını da siyah filmle kapladıkları belirlendi.

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis yapılanmasının internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere bir çok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı tespit edildi. Bahis oynatılan hesaplarda 2 milyon liranın üzerinde para hareketliliği olduğu da öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Reset" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Diyarbakır'da da 190 personellerden oluşan 65 ekip tarafından 25 internet kafe ve iş yerlerinde denetim ve 360 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.