Diyarbakır'da belediye işçileri eylemde! Ek zam ve kadro talebinde bulundular

Diyarbakır'da belediye işçileri ek zam ve kadro talebinde bulundu. Enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten işçiler, Dağkapı Meydanında toplanarak ücretlerin iyileştirilmesi için eylem yaptı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Son Güncelleme:

Diyarbakır'da belediye işçileri ek zam talebinde bulundu. Dağkapı Meydanında bir araya gelen işçiler, pahalılığı protesto etti.

Emekçiler düşük maaş ve adaletsiz gelir dağılımına isyan etti.

Özellikle kira giderlerinin geçimlerini zorlaştırdığını belirten işçiler, mevcut şartlarda geçinmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Haklarını arayan işçiler, emeklerinin karşılığını almak istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Diyarbakır # diyarbakır # Diyarbakır Belediyesi

Benzer Videolar

Akbelen'de neler oluyor? Akbelen'de neler oluyor?
İzmir Belediyesi'nde ödeme krizi! İzmir Belediyesi'nde ödeme krizi!
Emek cephesinden vergi talebi! Emek cephesinden vergi talebi!
Esenyurt'ta Kerbela şehitleri anıldı Esenyurt'ta Kerbela şehitleri anıldı
Müze ve ören yerleri girişlerine zam! Müze ve ören yerleri girişlerine zam!
Togg'un ahşaptan oyuncağı böyle üretildi Togg'un ahşaptan oyuncağı böyle üretildi
Tunç Soyer Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtlayamadı Tunç Soyer Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtlayamadı
Bursa'da bir evin mutfağına maymun girdi! Bursa'da bir evin mutfağına maymun girdi!
Sıcak havalar üretimde verimi düşürüyor! Sıcak havalar üretimde verimi düşürüyor!
Vatan Partisi'nden Kırklar çıkartması Vatan Partisi'nden Kırklar çıkartması
Seyir halindeki İETT alev aldı Seyir halindeki İETT alev aldı
İstanbul'da kan donduran görüntüler! İstanbul'da kan donduran görüntüler!
Çok Okunanlar
1 Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyormuş...
2 IMDb en yüksek bilim kurgu filmleri
3 Güney Korelilerin zırh geçirmez tarifi!
4 Altından daha değerli besin!
5 Yıllara kafa tutan efsane oyuncu!