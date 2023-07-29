Diyarbakır'da belediye işçileri eylemde! Ek zam ve kadro talebinde bulundular
Diyarbakır'da belediye işçileri ek zam ve kadro talebinde bulundu. Enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten işçiler, Dağkapı Meydanında toplanarak ücretlerin iyileştirilmesi için eylem yaptı.
Ekrem Demir
Diyarbakır'da belediye işçileri ek zam talebinde bulundu. Dağkapı Meydanında bir araya gelen işçiler, pahalılığı protesto etti.
Emekçiler düşük maaş ve adaletsiz gelir dağılımına isyan etti.
Özellikle kira giderlerinin geçimlerini zorlaştırdığını belirten işçiler, mevcut şartlarda geçinmenin imkansız olduğunu vurguladı.
Haklarını arayan işçiler, emeklerinin karşılığını almak istiyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi