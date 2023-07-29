Diyarbakır'da belediye işçileri eylemde! Ek zam ve kadro talebinde bulundular

Diyarbakır'da belediye işçileri ek zam talebinde bulundu. Dağkapı Meydanında bir araya gelen işçiler, pahalılığı protesto etti.

Emekçiler düşük maaş ve adaletsiz gelir dağılımına isyan etti.

Özellikle kira giderlerinin geçimlerini zorlaştırdığını belirten işçiler, mevcut şartlarda geçinmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Haklarını arayan işçiler, emeklerinin karşılığını almak istiyor.