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Diyarbakır'da bıçaklı kavga: Mahsun Zazaoğlu hayatını kaybetti

Silvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Diyarbakır'da bıçaklı kavga: Mahsun Zazaoğlu hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerinde aralarında alacak meselesi yüzünden daha önce de husumet bulunan Mahsun Zazaoğlu (28) ile isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi tartıştı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Zazaoğlu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Silvan Devlet Hastanesine götürülen Zazaoğlu, müdahalelere rağmen hayatın kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli üç kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
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