Diyarbakır'da cıva paniği: Ortaokulda 18 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede

Yenişehir ilçesinde metruk bir binadan bulduğu cıvayı okula getiren öğrenci ve arkadaşları zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yer alan İnönü Ortaokulu'nda meydana geldi.

Metruk bir binada bulduğu cıvayı okula getiren bir öğrenci, maddeyi arkadaşlarına gösterdi.

ÖĞRENCİLER CIVAYLA OYNADI

Öğrencilerin metruk binadan getirilen cıvayı ellerine alarak oynaması üzerine sağlık sorunları baş gösterdi. Temas sonrası bir süre sonra öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye hızla sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddeye maruz kaldığı belirlenen 18 öğrenci, yapılan ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı olarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD ekipleri okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirirken, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

