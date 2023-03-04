Diyarbakır'da depremzedeler eşyalarına kavuştu

Diyarbakır'da bir kısmı depremden etkilenen Galeria İş Merkezi'nin üstündeki 2 blokta eşyaların çıkarılmasına izin verildi. Vatandaşlar işyeri ve evlerinden kontrollü olarak eşyalarını alabiliyor.

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Diyarbakır'da, depremde hasar gören Galeri İş Merkezi’nde eşya boşaltma işlemi başladı. Sitenin 2 bloğunda vatandaşlar kontrollü olarak eşyalarını alıyor.

Yenişehir ilçesindeki sitenin C ve D bloğunda tahliye kararı çıkmasıyla birlikte vatandaşlar iş ve ev yerlerine yeniden girdi.

Eşyalar alındı, kamyonetlere yüklendi. Önlem alan polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların ağır hasarlı olan diğer bloklara girmelerine izin vermedi.

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