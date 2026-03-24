Diyarbakır'da dev operasyon! Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonlar sonucunda, adli makamlarca haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 111 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların tamamı adli makamlara sevk edildi.

JASAT KOORDİNESİNDE İLÇELERDE OPERASYON

Suçların önlenmesi amacıyla harekete geçen jandarma birimleri, çalışmalarını sahada aktif olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde harekete geçen ilçe jandarma komutanlıkları çeşitli operasyonlar düzenledi. Ekiplerin yürüttüğü bu operasyonların ana hedefini, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan ve "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin adalete teslim edilmesi oluşturdu.

İcra edilen operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin dosyalarında ciddi suç kayıtları bulunuyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan kişiler arasında; "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan şahıslar da yer aldı.

Adli makamlara sevk edilen 111 kişinin kesinleşmiş hapis cezalarının süreleri operasyon kayıtlarına yansıdı. Verilere göre, yakalanan şahıslardan 14'ünün 10-20 yıl arası, 26'sının 5-10 yıl arası, 53'ünün 2-5 yıl arası ve 18'inin ise 2 yıl altı olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yakalanan şüphelilerle ilgili yasal süreç adli makamlar nezdinde yürütülüyor.