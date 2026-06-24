Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 40 ton...

Diyarbakır'da zehir tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yüzlerce personelin katılımıyla düzenlenen baskında, uyuşturucu şebekelerine ağır bir darbe indirildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu! Tam 40 ton...
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi.

770 PERSONEL VE ÖZEL SİSTEMLER SAHAYA İNDİ

Zehir tacirlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonun operasyon sahası oldukça geniş tutuldu. Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp'ta 81 tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında düzenlenen operasyonda, 31 şüpheli yakalandı.

PİYASA DEĞERİ DEV YAPAY UYUŞTURUCU ENGELLENDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen maddelerin miktarı ise dikkat çekti. Operasyonda ele geçirilenler şu şekildedir:

40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk,
54 kilogram esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır diyarbakır uyuşturucu operasyonu
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