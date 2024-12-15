Diyarbakır’da feci kaza: Araç şarampole yuvarlandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole yuvarlandı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır’da feci kaza: Araç şarampole yuvarlandı
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza, Sinanköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Araçta bulunan 2 kişi kazada yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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