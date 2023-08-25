Diyarbakır'da gece çıkan örtü yangını durdurulamıyor! Yangın 7 saati aşkındır devam ediyor

Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ergani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma personeli sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın etkili olmasından ötürü tekrar çıktı.

YANGIN 7 SAATİ AŞKINDIR DEVAM EDİYOR!

Öte yandan, dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanına yaklaştı.



Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, “Ergani Değirmendere Mahallesi’nde mera alanında dün gece yangın çıkmıştır. Ekiplerimiz yangını kontrol etmiş olup, soğutmasını yapmıştır. Sabah saatlerinde tekrardan yangın çıkmıştır. Ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir” dedi.