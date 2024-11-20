Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu! Çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi

Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu! Çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi
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Diyarbakır'da silah kaçakçılığının önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 16 Kasım'da özel harekat polislerinin de katılımıyla bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 86 çevrilmeye hazır kurusıkı tabanca, 100 şarjör, 16 uzatmalı şarjör, 3 pompalı tüfek, 4 bin 732 tabanca fişeği ve 150 kurusıkı fişeği ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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