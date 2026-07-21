Diyarbakır'da kahreden olay! Sulama kanalında kaybolan çobanın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 20 yaşındaki çoban Mecnun Demir akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine iki farklı ilden bölgeye sevk edilen dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır'da kahreden olay! Sulama kanalında kaybolan çobanın cansız bedeni bulundu
Yayınlanma:

Silvan ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesi'nde çobanlık yapan 20 yaşındaki Mecnun Demir, serinlemek amacıyla bölgeden geçen sulama kanalına girdi. Suyun içinde bir süre sonra gözden kaybolan gençten bir daha haber alınamadı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek yardım istendi.

İKİ İLDEN DALGIÇ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kayıp ihbarının ardından olay yerine hızla jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kanal içerisindeki arama kurtarma faaliyetlerinin detaylı bir şekilde yürütülebilmesi için bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan özel itfaiye dalgıç ekipleri intikal ettirildi.

Ekipler, gencin suya girdiği noktadan başlayarak kanal boyunca su altı ve su üstü arama çalışması yürüttü.

Dalgıçların ve kurtarma ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü yoğun çalışmalar neticesinde, kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Demir'in cenazesinin, suya girdiği ilk noktadan yaklaşık 10 kilometre ileride sürüklendiği tespit edildi. Sudan çıkarılan talihsiz gencin bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Ekiplerin yaşanan boğulma vakasıyla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.

Kahramanmaraş'ta ev baskını dehşeti! Genç bıçaklanarak ağır yaralandıKahramanmaraş'ta ev baskını dehşeti! Genç bıçaklanarak ağır yaralandıYurt
Hatay'da kan donduran vahşet! Sahipli Belçika kurdu elektrik direğine asılarak öldürüldüHatay'da kan donduran vahşet! Sahipli Belçika kurdu elektrik direğine asılarak öldürüldüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

diyarbakır
Günün Manşetleri
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması!
Leyla Şahin Usta'dan kritik açıklamalar
O saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı!
Konferansı sonuç bildirgesi
"NATO Üyeliğiyle Denge Siyaseti Yürütülemez"
"ABD Hegemonyası Çöküyor, Üslerinizi Geri Çekin!"
Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
Kahramanmaraş'ta ev baskını dehşeti! Kahramanmaraş'ta ev baskını dehşeti!
Diyarbakır'da kahreden olay! Diyarbakır'da kahreden olay!
4 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 4 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Haftanın ilk günü pompa alev aldı! Haftanın ilk günü pompa alev aldı!
BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı