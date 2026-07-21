Diyarbakır'da kahreden olay! Sulama kanalında kaybolan çobanın cansız bedeni bulundu

Silvan ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesi'nde çobanlık yapan 20 yaşındaki Mecnun Demir, serinlemek amacıyla bölgeden geçen sulama kanalına girdi. Suyun içinde bir süre sonra gözden kaybolan gençten bir daha haber alınamadı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek yardım istendi.

İKİ İLDEN DALGIÇ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kayıp ihbarının ardından olay yerine hızla jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kanal içerisindeki arama kurtarma faaliyetlerinin detaylı bir şekilde yürütülebilmesi için bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan özel itfaiye dalgıç ekipleri intikal ettirildi.

Ekipler, gencin suya girdiği noktadan başlayarak kanal boyunca su altı ve su üstü arama çalışması yürüttü.

Dalgıçların ve kurtarma ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü yoğun çalışmalar neticesinde, kaybolan çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Demir'in cenazesinin, suya girdiği ilk noktadan yaklaşık 10 kilometre ileride sürüklendiği tespit edildi. Sudan çıkarılan talihsiz gencin bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Ekiplerin yaşanan boğulma vakasıyla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.