Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde önceki gün girdikleri kahvehanede çevreye ateş eden 4 zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı
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11 Nisan'da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etti.

Aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek, çevreye ateş edip kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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