Diyarbakır'da kan donduran olay: 3 aylık bebeğini 4. kattan aşağı attı

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Fırat Mahallesi 477. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 4. katında ikamet eden N.E., henüz 3 aylık olan kız bebeğini evinin penceresinden aşağı attı.

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞEN BEBEK KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dehşet verici olayın şüphelisi anne N.E., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli N.E.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.