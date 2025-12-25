Diyarbakır'da kan donduran olay: 3 aylık bebeğini 4. kattan aşağı attı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanda yaşanan dehşet verici olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir anne, kucağındaki bebeğini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Talihsiz bebek hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır'da kan donduran olay: 3 aylık bebeğini 4. kattan aşağı attı
Yayınlanma:

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Fırat Mahallesi 477. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 4. katında ikamet eden N.E., henüz 3 aylık olan kız bebeğini evinin penceresinden aşağı attı.

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞEN BEBEK KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dehşet verici olayın şüphelisi anne N.E., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli N.E.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ŞOK Market'te yılın son fırsatları: 4x4 uzaktan kumandalı araba raflara geliyor, işte 27-30 Aralık indirim listesiŞOK Market'te yılın son fırsatları: 4x4 uzaktan kumandalı araba raflara geliyor, işte 27-30 Aralık indirim listesiMarket
Son dakika: TFF eski başkanvekili dahil dört isim gözaltına alındıSon dakika: TFF eski başkanvekili dahil dört isim gözaltına alındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

diyarbakır
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Sadettin Saran hakkında karar verildi
''Akıllı bileklik dönemi resmen başlıyor, dev filo sahaya indi"
TFF eski başkanvekili dahil dört isim gözaltına alındı
Diyarbakır'da peynir fabrikasında patlama
Eylem hazırlığındaki 115 kişi yakalandı
FETÖ’nün kamu yapılanmasına darbe
Fenerbahçe’den olağanüstü toplantı sonrası açıklama
“Adli Tıp’ta bu testin tekrarını isteyeceğiz”
Covid-19 düzenlemesine ilişkin açıklama
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il duyurdu Meteoroloji il il duyurdu
Altın fiyatlarında deprem! Altın fiyatlarında deprem!
Engelli oğlu ve kızını öldüren baba intihar etti Engelli oğlu ve kızını öldüren baba intihar etti
Benzine zam ya da indirim olacak mı? Benzine zam ya da indirim olacak mı?
ŞOK Market'te yılın son fırsatları ŞOK Market'te yılın son fırsatları