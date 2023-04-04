Diyarbakır'da konut açığı büyüyor: "Vatandaşlar bu çıkmazdan dertli"
Diyarbakır'da özellikle depremden sonra kiralık ve satılık konutta açık büyüdü. Maliyetin yüksekliği ve satış olmaması nedeniyle de inşat sektörü beklemede...Kentsel dönüşüm, TOKİ evlerinin artması ve müteahhite uygun arsa sağlanması kanayan yarayı durdurabilir.
Ekrem Demir
Diyarbakır'ın yıllık 30 bin olan konut ihtiyacı depremden sonra 100 bine dayandı.
Konut kentte önemli sorunlardan biri haline geldi. Kiralık ya da satılık daire neredeyse yok.
Maliyet nedeniyle fiyatların yüksek olması satışları da engelliyor.
Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aziz Elaldı, çözümleri sıraladı.
Vatandaşlar bu çıkmazdan dertli.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi