Diyarbakır'da konut açığı büyüyor: "Vatandaşlar bu çıkmazdan dertli"

Diyarbakır'ın yıllık 30 bin olan konut ihtiyacı depremden sonra 100 bine dayandı.

Konut kentte önemli sorunlardan biri haline geldi. Kiralık ya da satılık daire neredeyse yok.

Maliyet nedeniyle fiyatların yüksek olması satışları da engelliyor.

Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aziz Elaldı, çözümleri sıraladı.

Vatandaşlar bu çıkmazdan dertli.