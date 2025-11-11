Diyarbakır’da köprü inşaatı çöktü: Enkaz altında kalanlar var!

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde devam eden köprü inşaatı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerden 4’ü yaralandı, 2 işçinin ise enkaz altında kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, köprü enkazı altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.