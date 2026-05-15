Diyarbakır’da korku dolu anlar! 6 katlı apartman alevlere teslim oldu, 1 itfaiye eri yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki 6 katlı bir apartmanın dördüncü katında alevler yükseldi. Söndürme çalışmaları sırasında kapıyı açmaya çalışan bir itfaiye eri yaralanırken, iki apartman sakini yoğun dumana maruz kaldı.
Melikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak üzerinde bulunan Uygun Apartmanı'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye acil olarak sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALE ESNASINDA KAPIYI AÇARKEN YARALANDI
İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında yanan dairenin kapısını açmaya çalışan bir görevli yaralandı.
Aynı zamanda bina sakinlerinden iki kişinin de yoğun dumandan etkilendiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Söndürme işlemlerinin ardından yangının bilançosu ortaya çıktı. Alevlerin teslim olduğu dördüncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının şiddetiyle üst katta bulunan iki dairenin de dış cepheleri zarar gördü.
Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yetkililer harekete geçti. Ekipler, alevlerin kesin çıkış nedenini saptayabilmek amacıyla binada detaylı bir inceleme yürütüyor.