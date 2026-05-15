Diyarbakır’da korku dolu anlar! 6 katlı apartman alevlere teslim oldu, 1 itfaiye eri yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki 6 katlı bir apartmanın dördüncü katında alevler yükseldi. Söndürme çalışmaları sırasında kapıyı açmaya çalışan bir itfaiye eri yaralanırken, iki apartman sakini yoğun dumana maruz kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Diyarbakır’da korku dolu anlar! 6 katlı apartman alevlere teslim oldu, 1 itfaiye eri yaralandı - Resim: 1

Melikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak üzerinde bulunan Uygun Apartmanı'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye acil olarak sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 5
Diyarbakır’da korku dolu anlar! 6 katlı apartman alevlere teslim oldu, 1 itfaiye eri yaralandı - Resim: 2

MÜDAHALE ESNASINDA KAPIYI AÇARKEN YARALANDI

İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında yanan dairenin kapısını açmaya çalışan bir görevli yaralandı. 

2 5
Diyarbakır’da korku dolu anlar! 6 katlı apartman alevlere teslim oldu, 1 itfaiye eri yaralandı - Resim: 3

Aynı zamanda bina sakinlerinden iki kişinin de yoğun dumandan etkilendiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

3 5
Diyarbakır’da korku dolu anlar! 6 katlı apartman alevlere teslim oldu, 1 itfaiye eri yaralandı - Resim: 4

Söndürme işlemlerinin ardından yangının bilançosu ortaya çıktı. Alevlerin teslim olduğu dördüncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının şiddetiyle üst katta bulunan iki dairenin de dış cepheleri zarar gördü.

4 5
Diyarbakır’da korku dolu anlar! 6 katlı apartman alevlere teslim oldu, 1 itfaiye eri yaralandı - Resim: 5

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yetkililer harekete geçti. Ekipler, alevlerin kesin çıkış nedenini saptayabilmek amacıyla binada detaylı bir inceleme yürütüyor. 

5 5
diyarbakır yangın