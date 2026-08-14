Diyarbakır'da kuduz alarmı! 3 yaşındaki çocuğun testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan N.K. isimli üç yaşındaki çocuk, yaklaşık dört ay önce sokaktaki bir kedi tarafından tırmalandı. Olayın üzerinden aylar geçmesinin ardından 10 Ağustos tarihinde aniden rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk müdahale ve tetkiklerde, doktorlar kuduz şüphesi üzerine küçük çocuktan gerekli numuneleri aldı. Alınan bu örnekler incelenmek üzere vakit kaybetmeden ilgili referans laboratuvarına gönderildi.

4 AY SONRA GELEN KORKUTUCU TEŞHİS

Laboratuvarda gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından 13 Ağustos 2026 tarihinde çıkan sonuçlar, N.K.'nin kuduz pozitif olduğunu kesinleştirdi. Ortaya çıkan bu tablo derhal ilgili sağlık kurumlarına ve yerel yöneticilere bildirildi. Pozitif vaka bilgisinin ulaşmasıyla birlikte Diyarbakır Valiliği devreye girerek kent genelinde geniş çaplı bir eylem planını uygulamaya koydu.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Sur İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi. Sağlık personelleri ilk etapta sahada filyasyon ve temaslı taraması çalışmalarını yürüttü. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda enfekte çocukla teması olduğu belirlenen kişilere koruyucu kuduz profilaksisi tedavisi uygulanmaya başlandı. Eş zamanlı olarak bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik salgın hastalıklardan korunma ve eğitim çalışmaları devreye sokuldu.

BELEDİYELER SOKAK HAYVANLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İnsan sağlığına yönelik müdahalelerin yanı sıra bölgedeki hayvan popülasyonu için de tedbirler alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına başlayarak gerekli bölgesel önlemleri hayata geçirdi. Durum ilgili belediyelere raporlanarak, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi talimatı verildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır Valiliği de yaşanan tüm süreci ve alınan tedbirleri kamuoyuna duyurmak amacıyla bir basın açıklaması paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Sur ilçesinde ikamet eden N.K. (3) isimli çocuğun, yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos tarihinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurduğu ve yapılan tetkikler sonucunda kuduz şüphesiyle gerekli numunelerin alındığı tespit edilmiştir. Hastadan alınan numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kuduz pozitif olduğu bilgisi ilgili kurumlara iletilmiştir. Vakanın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bölgede filyasyon, temaslı taraması ve sağlık kontrolleri başlatılmış; temaslı olduğu belirlenen kişilere gerekli kuduz profilaksisi uygulanmaya başlanmıştır. Bölgede vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede önlemler alınmış öte yandan gerekli saha çalışmaları başlatılmış; ilgili belediyeler bilgilendirilerek sahipsiz hayvanlara yönelik gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi sağlanmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde titizlikle takip edilmektedir"