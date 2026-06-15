Diyarbakır'da LGS bunalımı iddiası: 13 yaşındaki çocuk balkondan atlayarak hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hafta sonu girdiği LGS sınavının kötü geçmesi sebebiyle bunalıma girdiği iddia edilen 13 yaşındaki Y.Ç., evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır'da LGS bunalımı iddiası: 13 yaşındaki çocuk balkondan atlayarak hayatını kaybetti
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Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesiyle birlikte ikamet ettiği evde bulunan 13 yaşındaki Y.Ç., evin balkonundan aşağı atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan acil sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde, yüksekten düşen kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alan ve olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlayan polis ekiplerinin ardından, Y.Ç.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİS LGS SINAVI DETAYI ÜZERİNDE DURUYOR

Y.Ç.'nin hafta sonu katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının kötü geçmesi nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği ve bu sebeple bunalıma girdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla polisin başlattığı incelemeler sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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