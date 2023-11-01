Diyarbakır'da Mercek Operasyonu'nda 132 Tutuklama

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde, nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması maksadıyla `Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan JASAT-Mercek Operasyonu` düzenlendi. Yapılan operasyonda, 5 yıla kadar ceza süresi ile aranan 231 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof, 1 adet M1 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan 99 şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 132 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.