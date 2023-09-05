Diyarbakır'da cinayet gibi kaza! 2’si ağır 20 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile traktörün çarpıştığı cinayet gibi kazada 2’si ağır 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da cinayet gibi kaza! 2’si ağır 20 yaralı
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Diyarbakır'da cinayet gibi kaza! 2’si ağır 20 yaralı - Resim : 1

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ergani yolunun 4. kilometrede kırsal Yolköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Taşkın kontrolündeki 21 AAU 376 plakalı minibüs köy yoluna dönerken karşı şeritten gelen E.C.’nin hakimiyetindeki 21 ET 858 plakalı traktör ile çarpıştı.

Diyarbakır'da cinayet gibi kaza! 2’si ağır 20 yaralı - Resim : 2

2'Sİ AĞIR 20 YARALI

Kazada 2’si ağır, 4’ü çocuk 20 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralılardan minibüs şoförü Ramazan Taşkın ile ismi öğrenilemeyen yolculardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da cinayet gibi kaza! 2’si ağır 20 yaralı - Resim : 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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