Diyarbakır'da narkoterör operasyonu! 2 ton 121 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1120 personelden oluşan 74 tim "Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Narkoterör Operasyonu"na imza attı.

Operasyon Bağlan ve Yalaza mahallelerinde yapıldı. 129 farklı koordinatta, 6 iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanıldı.

715 kilo 500 gram toz esrar, 1 ton 405 kilo 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 121 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 12 milyon 759 bin 450 kök kenevir ve 755 bin 100 kök skunk olmak üzere 13 milyon 514 bin 550 kenevir bitkisi imha edildi.

Bir evde yapılan aramada ise hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi, H.P. gözaltına alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.