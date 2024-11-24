Diyarbakır'da otomobil kayalıklara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Diyarbakır'da otomobil kayalıklara çarptı! Ölü ve yaralılar var
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Başarı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, S.B'nin kullandığı 06 MUR 73 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da otomobil kayalıklara çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Sağlık görevlileri, sürücü S.B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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