Diyarbakır'da petrol hırsızlığı! Kurdukları düzenek tespit edildi

Diyarbakır'da petrol hırsızlığı çetesine operasyon düzenlendi. Boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çaldıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da petrol hırsızlığı! Kurdukları düzenek tespit edildi
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Diyarbakır'da bir petrol şirketinin boru hatlarından ham petrol çaldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Şirketin boru hatlarından ham petrolün basıncının düştüğünü fark eden polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda, silahlı bir çetenin, özel düzenekler kullanarak boru hatlarından ham petrol çaldığını tespit etti.

"Sondaj Operasyonu" adı verilen operasyonda, aralarında çete lideri O.A'nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çok sayıda silah, para, ham petrol depolanan fiber tanklar ve petrol dolu variller ele geçirildi.

Kişilerin hazırladıkları düzenekleri boru hatlarına yerleştirerek özel bir vanayla ham petrolün çıkışını sağladıkları, elde ettikleri ham petrolü depolara naklettikleri ve arıtma işlemi yaparak sattıkları belirlendi.

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