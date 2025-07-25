Diyarbakır’da petrol kuyusunda korkutan yangın! 3’ü ağır 8 kişi yaralandı

Diyarbakır-Batman kara yolunda bulunan Turkish Petroleum International Anonim Şirketi’ne (TPIC) ait Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgede panik yaşandı.

3’Ü AĞIR 8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri hızla harekete geçti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında 8 kişi yaralanırken, 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangının daha da büyümesini önlemek için sahada görevli personelin hızlı müdahalede bulunduğu öğrenildi. Görevliler, petrol vanasını kapatarak olası bir faciayı engelledi.