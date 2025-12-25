Diyarbakır'da peynir fabrikasında patlama: Yaralılar var!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çermik ilçesine bağlı Tülündere Mahallesi’nde bulunan peynir fabrikasında gerçekleşti. Tesisteki peynir kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ivedilikle 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

BİR İŞÇİNİN DURUMU KRİTİK

Patlamanın etkisiyle tesiste çalışan 5 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

