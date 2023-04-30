Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Diyarbakır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Hava koşulları kentte yaşamı da olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
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Diyarbakır'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle yollar beyaza bürünürken, sürücülerin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı.

Doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler benzin istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalışırken, bazı sürücüler ise kapalı otoparklara araçlarını park edip yağışın durmasını bekledi.

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da il genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu

Bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel kuvvetli, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel ve su baskını ile dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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