Diyarbakır'da şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı! Yaralılar var

Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig başarısı sonrası gerçekleştirilen kutlamalarda meydana gelen olumsuzluklara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, kutlamaların dozunun kaçtığı anlarda yaşanan kazalar ve saldırılar nedeniyle yaralanmaların olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kutlamalar sırasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar nedeniyle 8’i yetişkin, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında tedavilerinin devam ettiği, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı paylaşıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Olayların hemen ardından emniyet birimlerince başlatılan çalışmalar neticesinde, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği, şüphelilere yönelik adli ve idari işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

VALİLİKTEN SAĞDUYU VE CAN GÜVENLİĞİ UYARISI

Açıklamanın sonunda, büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluğun can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılması gerektiğine vurgu yapıldı. Diyarbakır Valiliği, vatandaşları kutlamalar sırasında daha dikkatli ve sağduyulu olmaya davet ederek, benzer olumsuzlukların tekrarlanmaması için önemli bir çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

diyarbakır futbol
