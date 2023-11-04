Diyarbakır'da Takla Atan Otomobildeki 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Takla Atan Otomobildeki 6 Kişi Yaralandı
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Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır Silvan kara yolunun 20. kilometresi Ambarçay mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

# Diyarbakır
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