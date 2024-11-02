Diyarbakır'da trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya öldü

Diyarbakır'da feci bir trafik kazası meydana egldi. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Diyarbakır'da trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya öldü
Yayınlanma:

Diyarbakır'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, T.E'nin kullandığı 34 VOV 84 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.D'ye çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya öldü - Resim : 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. M.D'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandıBursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

diyarbakır trafik kazası
Günün Manşetleri
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Van'da kan donduran olay
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
İsrail ordusundan Lübnan'a 109 hava saldırısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Çok Okunanlar
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı
Mustafa Varank kaza geçirdi! Mustafa Varank kaza geçirdi!
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması