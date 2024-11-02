Diyarbakır'da trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya öldü

Diyarbakır'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, T.E'nin kullandığı 34 VOV 84 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.D'ye çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. M.D'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.