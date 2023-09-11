Diyarbakır’da yangında 4 itfaiye eri dumandan etkilendi

Diyarbakır’da yangında 4 itfaiye eri dumandan etkilenirken, dumandan etkilenen itfaiye erleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır’da yangında 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangında 4 itfaiye eri dumandan etkilendi
Editör: Süleyman Daban
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Diyarbakır’da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden 2'si hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde Kaçmaz Sitesi'ndeki A Blok’un çatı katında çıktı. 9 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden M.C., Z.Y., M.S. ve E.S. dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S. ile E.S.’yi ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, M.C. ve Z.Y.’ye olay yerinde oksijen verildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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