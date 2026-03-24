Diyarbakır'da yol çöktü: Faciadan kıl payı dönüldü!
Son dönemin en şiddetli yağışlarının etkili olduğu Diyarbakır'da, Diyarbakır-Silvan anayolunda insan boyunu aşan büyüklükte bir çökme meydana geldi. Çökme esnasında şans eseri araç geçmemesi olası bir faciayı önlerken, kapanan yolda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.
Son zamanların en yüksek yağış miktarının kaydedildiği Diyarbakır'da, altyapı ve yollar olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Şehrin yoğun olarak kullanılan güzergahlarından biri olan Diyarbakır-Silvan anayolunda aniden büyük bir göçük meydana geldi.
Derinliği bir insan boyunu geçen dev çukur, yolun bir bölümünü tamamen kullanılamaz hale getirdi. Göçük anında tesadüfen o noktada hiçbir aracın bulunmaması olası can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçti.
Buna karşın, halihazırda yoğun bir araç trafiğine sahne olan bölgede ulaşım aksadı ve kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler güzergah üzerinde uzun süre beklemek durumunda kaldı.
Meydana gelen çökmenin ardından trafik akışını rahatlatmak ve güvenliği sağlamak adına ilgili ekipler harekete geçti.
Bölgedeki trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla ekiplerin ilk etapta çöken çukuru geçici olarak doldurarak yolu kısmen ulaşıma açacağı öğrenildi.
Yolun kalıcı onarımını ve zemin sağlamlaştırmasını kapsayan asıl çalışmaların ise trafik yoğunluğunun azalacağı gece saatlerinde başlatılacağı belirtildi.